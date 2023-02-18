慕尼黑安全會議｜朔爾茨與王毅會面　馬克龍：現並非與俄對話時機

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）2月17日開鑼，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面，談及兩國關係及烏克蘭局勢等議題。



新華社報道，王毅表示中國已成功克服疫情影響，經濟呈現強勁復蘇。北京方面願意全面重啟同德國及歐洲的各領域交往，擴大互利合作，增進相互了解。

報道提到雙方認同積極籌備新一輪政府磋商，推動盡快重啟各領域的合作，而且亦應共同支持多邊主義和自由貿易，反對脫鉤斷鏈，維護全球產供鏈穩定。

而在烏克蘭問題上，王毅稱，中國始終站在和平一邊，致力於勸和促談，主張盡快停火止戰。希望德國為推動局勢降溫發揮建設性作用。

另外朔爾茨在慕尼黑安全會議上發言時，就呼籲盟友跟隨德國步伐，向烏克蘭供應坦克，而柏林方面會協助物流和補充資源，以及為烏克蘭軍人提供訓練等。他同時強調，德國會繼續致力在援助烏克蘭及避免衝突升級之中取得平衡。

與會的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則認為，俄羅斯選擇戰爭之路，而且加強攻勢，因此現時不是與莫斯科對話的時機。他亦同意有需要增加支援烏克蘭，協助基輔方面反攻。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）透過視像形式出席會議，形容烏克蘭的情況就像大衛對歌利亞（Goliath），他指出即使烏克蘭擁有與大衛一樣的勇氣，仍需要獲得武器才可以取勝。