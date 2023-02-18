40萬美元擊落20美元不到的氣球？　民間組織稱氣球在近日失蹤

美國在擊落中國的氣球後，再先後以高達一枚40萬美元的導彈擊落境內3個不明飛行物。不過拜登（Joe Biden）表示擊落的可能與偵察或間諜無關。有民間團體表示，他們的氣球在同日失蹤，而氣球的價值僅十數美元。



北伊利諾伊州一個名為Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade（NIBBB，名字用以致敬迪士尼動畫《沖天救兵》）的組織表示，他們的一個名為K9YO氣球在2月11日於阿拉斯加海岸附近接近4萬英呎的高空失蹤。按路徑顯示氣球在11日遭美軍派出的F-22戰機擊落的地區相約。

據組織所指，氣球搭載了GPS及天線，可以飛往4.7萬英呎的高空。氣球為銀色，價值12美元左右。

雖然白宮尚未證實相關消息，但消息已引起網上熱論。美國參議員克魯茲（Ted Cruz）在個人Twitter表示，拜登正在向任何可能試圖入侵美國的科學俱樂部展現強大震懾力。美國前總統特朗普（Donald Trump）的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）也表示：「拜登用價值40萬美元的響尾蛇飛彈擊落孩童的科學項目！」

英國高空協會（High Altitude Society）過去曾釋放超過100個高空氣球，協會告訴《華盛頓郵報》，指業餘氣球界現擔心高空氣球引來不必要的過敏反應，同時希望組織能與當局合作制定指導方針或規則，努力讓氣球能保持在空中飄浮，並為政府節省昂貴的導彈開支：「用導彈擊落派對用氣球不合符任何人的利益。」