慕尼黑安全會議︱賀錦麗：俄羅斯在烏克蘭違反人類罪行

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）星期六（2月18日）說，拜登（Joe Biden）政府已正式得出結論，即俄羅斯在入侵烏克蘭近一年期間犯下了反人類罪行。



賀錦麗在德國出席第59屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），並在發表演講中說：「就俄羅斯在烏克蘭的行動而言，我們已檢查有關證據，我們也知道法律的標準，俄羅斯毫無疑問地犯了反人類罪。」

「他們的行為是對我們共同價值觀和共同人性的攻擊。俄軍對平民百姓進行了廣泛和系統性的攻擊。」

這是美國首次正式將俄羅斯在烏克蘭的行為定為反人類罪。

她還說：「所有犯下這些罪行的人，以及他們的上級同謀將被追究責任。」

賀錦麗也提到，拜登所領導的聯盟在懲罰俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的入侵行動後，俄羅斯現在是一個「被削弱」的國家。

她當天也在會議的一場小組討論中說：「時間不站在他（普京）那邊」。

另一方面，俄羅斯國防部星期六稱，俄軍的攻勢已經佔領了烏克蘭哈爾科夫地區的一個村落格里亞尼基夫卡（Hrianykivka）。烏方則說，這個村莊正遭受砲擊，但沒有提及俄軍佔領。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）日前指俄羅斯的春季攻勢已經展開，「俄軍已從數個方向發動攻勢」，但他相信烏軍仍有能力繼續抗敵，並再次呼籲西方國家提供更多軍事援助，讓烏軍得以展開反攻。

本文獲《聯合早報》授權轉載

