慕尼黑安全會議︱美國務院：布林肯與王毅會面　氣球事件後首次

美國國務院2月18日證實，國務卿布林肯（Antony Blinken）在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。今次是美國擊落中國氣球後，兩國高官首次直接對話。



美國國務院發言人及高層官員分別表示，今次會面長約1小時，布林肯在會面上表明，華府不會容忍任何侵犯美國主權的行為，而中國氣球侵犯美國領空的事件不應再發生，並重申總統拜登（Joe Biden）的言論，就是華府無意展開新冷戰。

王毅則要求華府改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

除了氣球事件，雙方亦談及俄烏局勢及朝鮮試射長程彈道導彈等問題。布林肯警告，如果北京方面向俄羅斯提供用於俄烏戰爭的物資援助，將面臨後果。他亦向王毅表明，美國的一中政策不變。

布林肯之後接受全國廣播公司（NBC）訪問，稱王毅沒有就氣球事件致歉，自己則強調華府在事件中沒有反應過度，另外亦沒有提出重新安排訪華的計劃。

美國2月初指控一個中國氣球闖入境內收集情報，中方回應稱氣球為民用飛艇，因不可抗力誤入美國領空。美軍已在4日擊落氣球。事件導致兩國關係緊張，布林肯亦押後原定訪華行程。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）16日引述知情人士報道，美中官員正連日討論，安排布林肯與王毅在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間會面，美國官員表示，國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）上週曾與中國高級特使就中國氣球闖入美國領空一事溝通，指美方有意同中國恢復外交談判，前提是美國主權不受侵犯。

另外王毅同日較早時與日本外相林芳正會談大約50分鐘，後者要求類似的氣球事件不應再發生，並對東海局勢、中俄加強在日本附近的軍事活動等問題表達憂慮，同時強調台海地區的和平及穩定的重要。

林芳正同時要求中國遵守規則，為國際社會付出貢獻，並以負責任的大國身份應對烏克蘭俄烏局勢。他們又同意合作建立穩定的中日關係，以及討論經濟合作等。