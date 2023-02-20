中國發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告

中美關係緊張之際，中國方面2月20日發表《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，內容批評美國在政治、軍事、經濟、科技及文化方面搞霸權。



據中國官媒央視新聞發布的報告內容，包括五個章節「肆意妄為的政治霸權」、「窮兵黷武的軍事霸權」、「巧取豪奪的經濟霸權」、「壟斷打壓的科技霸權」及「蠱惑人心的文化霸權」。

在政治方面，報告指美國干涉他國內政的例子比比皆是，指控美方借「推廣民主」之名在拉美推行「新門羅主義」，在歐亞煽動「顏色革命」，在西亞北非策動「阿拉伯之春」，報告主張這是給多國帶來混亂和災難。

在軍事方面，報告指控美國自第二次世界大戰後，挑起或發動朝鮮戰爭、越南戰爭、海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、利比亞戰爭、敘利亞戰爭，用軍事霸權為擴張開路。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日在德國出席慕尼黑安全會議時，也曾大力批評美國（Reuters）

至於經濟及科技方面，報告批評美國借助美元的主要國際儲備貨幣地位向全世界收取「鑄幣稅」，利用對國際組織的控制，脅迫他國服務美國政治經濟戰略，以及在高科技領域大搞壟斷打壓、技術封鎖，遏阻其他國家科技和經濟發展。

報告還提到文化方面，批評美國在電影等商品中植入美國價值觀，通過影視產品、圖書、各種媒體以及資助非營利性文化機構，「嵌入配售」美國價值觀和生活方式，打造出以美式文化為主導的文化和輿論空間，推行文化霸權。

報告認為「美國電影善於利用多元文化背景，創造對各族裔吸引力。隨着好萊塢（即荷里活）電影在全世界不斷發行，美國將價值觀裹挾其中，大加渲染。」