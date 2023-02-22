英國企業試行四天工作制　九成參與者選擇繼續推行

英國規模最大的四天工作制試行計劃在2022年6月至12月展開後，九成的英國公司過後沒有恢復五天工作制，三分之一公司還準備永久實行四天工作制。



路透社報導，這項試行計劃共有61家機構的約2900名僱員參與，他們在四天裏工作34個小時；工資不變。其中，56家公司（佔92%）選擇繼續作此工作安排，其中18家是永久改為四天工作制。只有三家機構決定暫停試行計劃，還有兩家仍在考慮縮短工作時間。

總部位於英國的研究機構「自主」（Autonomy）稱，這項試行計劃世界上規模最大工作制試驗，這個機構與一群學者就這項為期六個月的試驗發布了報告。研究獲得總部位於新西蘭的機構「全球四天制」（4 Day Week Global）的支持。

「全球四天制」主席喬·萊爾（Joe Ryle）說：「這是每週工作四天運動的重大突破。」

有企業認為，四天工作制帶來了收入增加、人員流動率和員工倦怠率降低的好處。員工覺得，他們的幸福感和工作與生活的平衡得到改善，而數據顯示，每週工作四天的政策也使得員工辭職的可能性大大降低。

然而，另有調查顯示，沒有參與試行計劃的公司只有少數打算推行每週工作四天制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

