消息：朝鮮囚犯因饑餓集體越獄　獄中餓死病死頻生

對朝消息人士星期三（2月22日）透露，從去年底到今年初，朝鮮平安道、黃海道等地的地方教化所（監獄）有數十名服刑人員因饑餓問題集體越獄。



韓聯社報導，消息人士稱，越獄囚犯在逃跑過程中不僅搶奪、竊取糧食，還犯下殺人罪行，引發當地居民不安。發生越獄事件後，朝鮮政府雖連續數月在教化所附近實施宵禁，並對可疑人員進行盤問和住所檢查，但至今仍抓不到越獄者。

據悉，朝鮮為防範新冠疫情傳入和蔓延而封鎖國境，導致糧食短缺，教化所的糧食供應情況進一步惡化。近兩年來，在平安南道價川教化所等三座地方教化所，有700多名囚犯餓死或病死。雪上加霜的是，個別教化所管理員還侵吞服刑人員口糧，以此謀取錢財。

此外，朝鮮教化所的醫療條件也十分惡劣。囚禁者雖因頻繁的毆打和高強度強迫勞動面臨痛苦，但受傷後因未能及時接受治療而死亡的情況比比皆是，甚至還有教化所內傳染病肆虐導致數十名囚犯死亡的事例。

韓國政府認為，朝鮮糧食減產的同時，去年10月起開始管控私人糧食交易，使糧食分配出現嚴重問題，導致部分地區餓死者頻現，糧食短缺問題相當嚴峻，甚至連被稱作「富村」的開城地區，近期也出現了每天有數十人餓死的情況。