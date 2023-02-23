中國擬提俄烏和平計劃　事前似乎未與俄烏協商

中國預計在2月24日發表「中國和平計劃」，意在闡明中方「政治解決烏克蘭危機的立場」。但有報道指中國在準備文件時，似乎未與烏克蘭、甚至俄羅斯說明，徵求意見。



法新社引述烏克蘭官員表示，中國政府在準備文件的期間，並沒有與基輔磋商或徵求烏克蘭的意見。

該官員指出，任何和平計劃都不應該越過基輔的「紅線」，即聯合國憲章的原則，尊重烏克蘭的領土完整，基輔不會就任何割讓烏克蘭領土的事上討價還價。

在22日紐約的聯合國大會上，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴記者，他知道中國和平計劃的關鍵內容，但在形成意見之前需要看到整個文件。

另一方面，中共中央外辦主任王毅近日出訪俄羅斯，分別會見了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和其外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。外界預料雙方會討論中國的烏克蘭和平計劃，但路透社報道指雙方會面時並未有針對該計劃進行討論。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在一份聲明中表示，留意到部分西方政治人物及傳媒報道關於「和平計劃」的消息，但有關說法扭曲事實。聲明稱雙方沒有談及相關計劃。

俄羅斯22日表示，歡迎中國在俄烏戰爭中發揮「更積極作用」，中國也表明將在烏克蘭問題上發揮「建設性作用」。中國在俄烏戰爭中表自己定位為「中立方」，在與俄羅斯保持緊密聯繫的同時，未有支持普京的立場，並多次表明戰爭應盡快以和平方法結束。