芬蘭已作準備　或先於瑞典加入北約

無論瑞典在加入北約（NATO）方面進展如何，芬蘭已做好準備在獲得最後一個成員國批准後立即加入北約，而不會等待瑞典。



彭博社報道，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）星期三（2月22日）說：「我國議會將做出決定，如果土耳其和匈牙利批准，芬蘭將成為北約成員。」芬蘭議會將於下星期二（28日）進行表決。

俄烏戰爭爆發後，芬蘭與瑞典申請同時加入北約。目前30個北約成員國中，只有土耳其與匈牙利遲遲未批准這一申請。

土耳其多次強調，可以分別評估芬蘭和瑞典的申請，且支持芬蘭加入北約，但一直不批准瑞典的申請。匈牙利議會將於3月1日開始辯論芬瑞兩國的申請，預計於3月6日那一周表決。

由於芬蘭議會現已推進批准加入北約的程序，外界猜測芬蘭或不再堅持與瑞典同時加入北約。不過，尼尼斯托強調，他的聲明不應被視為芬蘭要拋下鄰國。 「在可由我們決定的層面，我們會齊頭並進。不過，土耳其有自己的批准權，我們對此無能為力。如果土耳其和匈牙利批准，且我國議會通過相關立法，芬蘭將加入北約。」

尼尼斯托還說，芬蘭、瑞典和土耳其的會談將在幾週內恢復，並「樂觀」估計芬蘭與瑞典將於7月中旬在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會上正式成為北約成員國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

