王毅總結訪歐之行　重申俄烏局勢需以對話解決

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月23日結束歐洲訪問之旅後，向中國媒體談及出訪成果，提到中美、中歐及俄烏局勢等問題。



新華社報道，王毅被問到在今年首次出訪，向各方傳遞了怎樣的信息時，重申闡述了中方堅持走和平發展道路的堅定決心和歷史自覺，而歐洲多國政要都表示重視中國在世界上的重要地位和積極作用，認同中國的政策選擇和發展方向。

在美國擊落中國氣球事件上，他認為中美關係的走向和影響遠超雙邊範疇，攸關世界和平安全，而今次事件純屬一次因不可抗力導致的偶發意外，但華府卻置若罔聞，濫用武力，繼而炒作升級，抹黑中國。他與美國務卿布林肯（Antony Blinken）非正式接觸時，明確表明美方應拿出誠意，正視並解決此事給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。

他指出中方一直強調願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的精神發展穩定的中美關係，因此北京奉勸美方放棄零和博弈的陳舊思維，樹立客觀公正的對華認知，回歸理性務實的對華政策。

在中歐關係上，王毅指北京的對歐政策是友好和合作，視雙方為維護世界和平的兩大力量、促進共同發展的兩大市場、推動人類進步的兩大文明，雙方是夥伴不是對手，是機遇不是威脅。

他認為中歐關係始終具有全球性和戰略性，雙方作出的選擇影響世界的走向。如果中歐選擇對話合作、和平穩定及開放共贏，就不會有對立陣營及新的冷戰。

烏克蘭危機外溢波及全球。中歐排除外部干擾，妥善管控分歧，加強交流合作，將為動蕩的國際局勢提供寶貴的穩定性，對推動烏克蘭問題政治解決也具有重要意義。

至於訪問俄羅斯一事，王毅指中俄互為最大鄰國，理應常來常往，睦鄰友好。面對當前複雜多變的國際形勢，中俄作為聯合國安理會常任理事國之一，也承擔著推進世界多極化進程，反對單邊霸淩行徑的應盡責任。

他提到今次訪問取得三方面共識，包括再次確認兩國元首確定的雙邊關係目標、再推動兩國各領域務實合作，以及同意共同關心的重大國際地區問題合作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊合作平台的協調配合，就朝鮮半島、阿富汗局勢等國際地區熱點問題開展有效溝通，共同維護亞太地區以及周邊地區的和平穩定。

俄烏戰爭踏入一年，王毅稱這個危機不是大家願意看到，並與各方一樣，對衝突擴大化、長期化感到擔憂。北京方面在烏克蘭問題上，就是勸和促談。在一年來，中國都沒有袖手旁觀或火上澆油，更反對趁火打劫，而是積極推動局勢降溫，鼓勵支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力。

王毅表明這場危機發生在歐洲，影響波及全球，不能無限期拖下去。中方支持歐洲在勸和促談方面發揮更加積極和建設性作用。他在今次出訪期間與包括烏克蘭在內的歐洲國家和俄羅斯領袖及官員會面，雖感到各方立場雖不盡相同，甚至尖銳對立，但都接受最終應通過對話談判解決爭端，並期待中方為政治解決烏克蘭問題發揮更積極作用。

對於北京方面即將發佈關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，他重申中方一貫主張，也將吸納各國合理關切，爭取形成國際社會在烏克蘭問題上的最大公約數。中方呼籲各方保持清醒及堅持對話，鼓勵支持當事方不放棄任何致力於和平的努力，與國際社會一同探索政治解決危機的有效途徑。