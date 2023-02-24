氣球風波︱中國外交部：美方調查是單方面暗箱操作

中美爆發氣球風波後，美國擊落氣球後再對殘骸展開分析調查，中方則多次重申是民用無人飛艇，並非間諜氣球。中國外交部2月24日回應指，美方從打撈殘骸再到碎片分析，完全是單方面暗箱操作。



中國外交部發言人汪文斌稱，中方已多次表明中國民用無人飛艇飄入美國上空完全是一起由不可抗力導致的意外、偶發事件，美方在沒有任何證據的情況下就將中國民用無人飛艇污衊為「間諜氣球」並濫用武力，公然違反《芝加哥公約》義務和多項國際法基本原則。

他指美方從打撈殘骸再到碎片分析，完全是單方面暗箱操作，中方早已通過領事保護途徑明確要求美方通報進展，但美方拒不回應，「同許多方面一樣，中方不得不對所謂調查的獨立性、公開性、透明性提出強烈質疑，這樣的調查又有什麼公信力。」

汪文斌表示美方對飛艇事件的立場早已預設，完全為國內政治所綁架，完全服務於對華遏制打壓戰略，他指如同拜登總統早就於2月1日下令武力擊落飛艇一樣，「所謂調查報告是不是也早已炮製好了，報告裡的所謂結論不外乎就是重複美方這些天經常散佈的不實之詞和無端指控。這樣的報告除了用於對華詆毀攻擊，還能有什麼價值。」