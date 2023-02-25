美媒直擊中國解放軍戰機伴飛美軍巡邏機　兩機僅相距約152米

多間美國媒體2月24日報道，一架掛載4枚空對空導彈的解放軍殲11戰鬥機於當地時間24日在南海伴飛一架美國海軍P-8巡邏機，兩機機翼一度差距僅約500英尺（約152米）；解放軍空軍對美軍喊話，揚言進入中國大陸領空就會攔截，且美國要負擔全部責任。



這是美中因氣球事件導致關係惡化後，在南海再度出現緊張事故，也是三個月來遭披露的第二宗兩國軍機空中遭遇事件。（點圖放大了解👇👇👇）

+ 11

包括華爾街日報和美國國家廣播公司新聞網（NBC）在內的美媒記者都在該巡邏機上，聽到解放軍地面站對他們廣播道：「美軍軍機，這裏是解放軍空軍，你正在接近中國空域，保持安全距離，否則你將被攔截。」

華爾街日報報道，為反擊中國控制南海的主張，同時紀錄解放軍在人造島嶼的軍事化行動，美軍定期派出巡邏機以相機、雷達等傳感器紀錄船機艦和島上的設施現狀，美媒記者24日搭上巡邏機，自日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，近距離觀察任務執行。

據報道，兩軍軍機在西沙群島以北30英里（約48公里）處相遇，西沙群島存在中國與越南的主權爭議，中國還在其中某些島嶼上建造軍事設施。

解放軍警告：「美國飛機，中國領空為12海里，不要再靠近了，否則你要負全責。」

另一間美媒報道稱，幾分鐘後，一架掛載空對空導彈的解放軍戰鬥機升空，停留在距離左翼500英尺處；距離之近，記者不僅可以辨認出殲-11尾翼上的紅星標誌和配備的導彈，也看到中方飛行員轉過頭盯着他們。

對於解放軍的警告，華爾街日報報道，美軍回應稱自己是在國際空域飛行，另一美媒則報道，P-8巡邏機飛行員斯勞特（Nikki Slaughter）對解放軍軍機表明，將往西飛行，要求對方也這樣做（以避免擦撞），但解放軍駕駛沒有回應。

報道稱，當P-8巡邏機靠近菲律賓時，發現配備地對空導彈的解放軍長沙號導彈驅逐艦，下降到約1000英尺（305米）高度以近距離觀察，收到更多中方警告，要求美方說明意圖。

斯勞特對中方表示，會維持安全距離飛行；中方回應，「你已經明顯危及我的安全。」斯勞特第2度表明，會保持安全距離。

華爾街日報形容，P-8巡邏機沿西沙群島南邊盤旋，並途經南沙群島，殲-11戰鬥機伴飛約1小時後漸漸拉開距離，接着再沒有看見任何解放軍戰機蹤影。

美國官員告訴稱，在南海，類似遭遇事件現在幾乎天天都會發生，且變得愈來愈危險。

負責西太平洋與印度洋的美國海軍偵察機指揮官Will Toraason表示，當解放軍戰機距離美軍軍機1000英尺（305米）內，美軍就會與對方聯繫，通常不會獲得回應。他說，從長期趨勢而言，中國戰機飛行員愈來愈具侵略性。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）2022年7月在智庫表示，若解放軍持續這麼做，爆發重大事件或意外是時間早晚問題。

【延伸閱讀】斯卡羅｜最新美軍報告揭當年出兵台灣大敗主因 歷史會否重演？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 15

【延伸閱讀】英文雙十演說提這「四個堅持」 環時：欺騙國際 態度空前囂張（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 61

【延伸閱讀】美軍撤出阿富汗為台灣敲響警鐘：美國再不會無限期照顧累贅的盟友（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

影／85歲婦人遛狗遭鱷魚襲擊拖入池塘身亡 襲擊當下影像曝光

超勵志！11歲前都不會說話 男子現成為劍橋最年輕非裔教授

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】