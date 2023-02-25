德國總理晤莫迪：致力實現印度歐盟自由貿易協議

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）說，他和印度總理莫迪（Narendra Modi）將致力使印度和歐盟的自由貿易協議得以實現。



朔爾茨星期六（2月25日）抵達印度進行訪問，第四次與印度總理會晤。

據路透社報道，朔爾茨強調，印度和歐盟自貿協議是一個重要的課題，他將「親自參與」推動。

朔爾茨此前接受《印度時報》訪問時說：「我們希望進一步加強與印度的雙邊關係，以及兩國在全球問題上的合作，如緩解氣候變化和通過公平、綠化和可持續的方式推動經濟轉型。」

朔爾茨相信也會藉此行大力向印度推銷六艘總值52億美元（約405億港元）的常規潛水艇，以期減少印度對俄羅斯軍備的依賴。不過分析認為，這個計劃可能不會立即見效。

莫迪在會見朔爾茨時則說，印德兩國正在努力擴大安全和防務關係，實現尚未發掘的合作潛能。

在俄烏戰事方面，西方國家一直希望尋求印度的支持，反對俄羅斯對烏克蘭的入侵。

在前往印度首都新德里訪問前，朔爾茨發推文說：「印度和德國有非常好的關係，並希望能加以深化。這是我們會談的主題之一，還有很重要的（議題）是世界的和平。」

朔爾茨接受《印度時報》訪問時也說：「如果我們想共同有效地應對全球挑戰，我們需要一個堅實、可靠和基於規則的國際秩序。攻擊鄰國，用武力奪取領土，犯下可怕的戰爭罪行，是不能容忍的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

