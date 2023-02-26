美媒：美國多家知名品牌工廠涉聘難民童工

美媒2月25日報道，美國多家知名品牌工廠涉嫌無視童工法例，僱用未成年的難民童工。難民兒童為償還債務或向家鄉寄錢，須通宵從事危險工作，部份人更要同時兼顧學業，處境嚴峻。



《紐約時報》25日發表報告稱，經採訪20個州共100多名難民童工及多名律師、社會或教育工作者、執法人員，發現全美多家工廠僱用難民童工，包括知名品牌Cheetos、Fruit of the Loom等。

這些難民童工的工作範圍廣泛，包括食品包裝、洗碗、鋸木、屠宰牲畜、製造汽車零件等，幾乎全屬厭惡工作，部份更須操縱危險器械，環境嚴苛。多家兒童福利機構的工作人員估計，所有未由父母陪同的難民兒童中，約有三分之二人最終成為全職童工。

一名受訪女童表示，有時會感到嘔心、疲倦，更經常胃痛，不肯定是因為睡眠不足、環境嘈雜，還是擔心自己和遠在家鄉的家人處境所致，但已經開始習慣。

有教師表示，他的一名學生課後在洗衣店上夜班，曾在課上因疲勞暈倒，住院兩次，隨後更因無法停工而退學，之後再無蹤影。

報道指，隨着愈來愈多難民兒童進入美國，白宮要求工作人員盡快將他們從收容所轉交成人托管。工作人員表示，對助養者的審查因而縮短。有受訪兒童反映助養者欺騙了他，不但未有為他提供教育，更要他工作賺錢，繼而從中獲利。