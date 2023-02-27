意大利難民船海難增至61死　包括兒童

意大利廣播電視台24小時新聞台（RIA）稱2月26日較早時在該國南部發生難民船海難，死亡人數增至61人，包婦女及兒童。紅十字會職員曼焦內（Ignazio Mangione）稱相信船上很少兒童生還。



意大利南部2023年2月26日較早時發生難民船海難，死亡人數增至61人，包婦女及兒童。圖為26日，出事船隻不少殘骸被沖上岸。（Reuters）

意大利省政府官員庫拉（Manuela Curra）稱出事的土耳其本製帆船3至4天前從土耳其伊茲密爾（Izmir）開出。它載有來自阿富汗、巴基斯坦及索馬里（Somalia）的移民，據生還者稱，船上載有140至150人。

庫拉稱它本擬前往歐洲，2月26日在意大利東部海岸名為卡拉布里亞（Calabria）名為Steccato di Cutro的海邊度假點對外水域出事，撞到礁石後翻沉。帆船大量殘骸廣泛散佈在沿岸。

庫拉向路透社稱海難中81人生還，當中20人送院，當中1人在深切治療部。其中一名生還者被捕，被控以人口販運罪名。

意大利南部2023年2月26日較早時發生難民船海難，死亡人數增至61人，包婦女及兒童。圖為26日，救援人員打撈上岸的遺體被置於海灘附近。（Reuters）

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）26日稱對事件深感悲痛，並承諾阻止不合規的海上移民，以防止更多悲劇發生。自她10月上台後，她領導的右翼政府對移民採取強硬路線，包括通過新法限制慈善組織的救援行動。她指那些組織是那些人赴歐的拉動因素。

意大利是移民透過海路進入歐洲的主要登陸點之一，但外界所稱的「地中海中部航線」也被指是世上最危險的航線之一。

根據國際移民組織的失蹤移民項目（Missing Migrants Project），自2014年以來，地中海中部有20,333人死亡或失蹤。