金正恩「欽點」金朱愛接班？韓國：未能確定

韓國統一部長官權寧世認為，現在就斷定朝鮮領導人金正恩的女兒金朱愛已被「欽點」為接班人，還為時尚早。



韓聯社報道，權寧世星期一（2月27日）作客一個廣播節目時作此表示。

權寧世說，即使朝鮮從現在開始為接班工作做鋪墊，但身為女性，能否帶領以軍為主的朝鮮體制令人懷疑。朝鮮似乎確實在為金家第4代接班做準備，但金朱愛是否已被定為接班人還須進一步觀察，同時也不排除任何可能性。

金朱愛上星期六（25日）同金正恩一同出席平壤西浦地區新街建設項目開工儀式，這也是她的第7次公開亮相。就金正恩是否有長子的提問，權寧世說，現階段可證實的是，金正恩有一個女兒（金朱愛），其後還有一個子嗣但性別不明，金正恩是否有長子尚無從證實。

就朝鮮近期發射「火星-15」型洲際彈道導彈（ICBM）一事，權寧世說，無法將高仰角發射等同於已完成彈頭重返大氣層的技術，但朝鮮今後可能以正常角度試射洲際導彈。

此外，權寧世還說，朝鮮進行第7次核試驗的可能性仍存在。他說，朝鮮豐溪里第3、4號坑道保持着核試驗準備狀態。雖然無法預斷具體時間，但目前尚無跡象顯示第7次核試驗在即。

本文獲《聯合早報》授權轉載

