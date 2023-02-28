馬克龍出訪非洲4國：法非「恩怨情仇」背景下的抗俄之旅

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）3月1日起訪問非洲4國，並會公布對非新策略。這位法國總統早表明與非洲關係是他第2個任期內的重要事務，在法國與非洲多國充滿殖民恩怨情仇的背景下，他既想維持法國在當地影響力，更是「抗俄」，他曾多次斥俄羅斯在非洲鼓動反法情緒。



馬克龍訪問的非洲4國先後為加蓬（Gabon）、安哥拉（Angola）、剛果（布）（Congo-Brazzaville）及剛果民主共和國（DR Congo），其中加蓬及剛果（布）均曾是法國殖民地，安哥拉與剛果民主共和國分別曾是葡萄牙與比利時的殖民地。

這次法國總統2022年7月也曾出訪非洲數國，如今相隔約7個月再度前往，據總統府指，他這次會公布對非新策略。馬克龍27日已預告，他會減少法國軍隊在非洲的「存在」及士兵人數，此舉被視為緩解非洲大陸反法情緒高漲的緊張形勢。

法國之前跟前殖民地馬里（Mali）、布基納法索（Burkina Faso）的新軍事部門關係轉差後，已從兩國撤軍。該國在非洲仍有數千士兵，包括在尼日爾（Niger）和乍得（Chad），但也正擬減少「存在」，把一些部隊轉為部署到幾內亞灣（Gulf of Guinea）。

法國總統馬克龍2月24日參加七國領袖視像峰會。（Reuters）

馬克龍此行目的還在於一邊應對當地「反法情緒」的同時，維持法國在當地的影響力，包括他過去已強調增加對非洲科技初創企業的投資，增加法國私企在當地影響力。

他的訪非之旅還在於「抗俄」，巴黎政府正擔心俄羅斯在非洲法語國家中的主角愈來愈大，同時中國在該區的影響力也是不斷增大。

馬克龍政府近數個月來多次指責俄羅斯散布假信息，在非洲鼓動反法情緒。

法國與其他西方盟友之前更是指責俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在馬里和中非共和國活躍，最近更尋求滲入布基納法索，俄羅斯則一直否認指控。