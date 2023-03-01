美國晶片法案要求多多　企業會否「照單全收」？｜新聞背後

美國商務部2月28日公布有關半導體生產補貼的細則，當中除了保證在10年內不會在與「任何受關切的外國」進行任何重要交易外，亦規定了必須分享多餘獲利，預料會減少企業收入。半導體企業會否「照單全收」配合美國政府安排以領取補貼，需要時間觀察。



拜登政府在2022年通過價值2800億美元晶片法案，其中390億將用於稅務優惠及補貼，以鼓勵晶片企業在美國設廠。

根據商務部的說法，若申請超過1.5億美元資助的企業，需要提供企業現金流或收益預估，若超出了規定的門檻，必須把其中一部分與美國政府分享。而成功申請資助的企業，亦禁止將撥款用於發放股息或購買庫藏股，若企業未來5年有回購股票計劃，亦需要給予詳細說明。

圖為2022年3月，拜登宣布晶片法案，以資助美國生產半導體。（Reuters）

相關的措施是針對部分企業籍購買庫藏股減資的行為。例如英特爾（Intel）自2005年以來已花費超過1000億美元購回自家股票，並以此支付股息。申請規則亦訂明要求企業為員工提供托兒服務。

美國一般不會實行產業政策，把公共資源用在扶植特定行業，唯一例外是與國家安全相關的領域，如國防、航空航天和通信行業。現在半導體產業成為了其中的一項。

智庫加圖研究所（Cato Institute）貿易和經濟專家林西科姆（Scott Lincicome）表示，要獲得這筆援助金似乎有比法律要求更多的限制和條件，相關要求將提高參與者的成本，減緩項目進展。

戰略與國際研究中心（Center for Strategic & International Studies）高級顧問雷恩施（William Reinsch）亦指出不知最終有多少企業會願意「照單全收」配合安排以領取聯邦資金：「但要找出答案唯一的方法就是把問題擺出來，看有誰會申請。」