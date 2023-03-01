習近平晤盧卡申科：中國白羅斯友誼牢不可破

中國國家主席習近平3月1日在人民大會堂與訪華的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行會談，他指中國與白羅斯友誼牢不可破，兩人又就烏克蘭危機等問題交換意見。兩國並簽署多項雙邊合作文件。



會談前，習近平在人民大會堂北大廳舉行歡迎儀式，在盧卡申科抵達時，天安門廣場鳴放21響禮炮，禮兵列隊致敬，兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中白兩國國歌。盧卡申科在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

據新華社報道，習近平在會談時指中白友誼牢不可破，雙方要不斷增進政治互信，始終不渝做彼此的真朋友和好夥伴，中方高度讚賞白方在涉台、涉疆、涉港、人權等問題上堅定支持中方正當立場。

習：反對外部勢力干政

他稱雙方要堅定支持彼此選擇的發展道路，支持對方維護本國核心利益，反對外部勢力干涉內政，維護兩國主權和政治安全。他又指要充分發揮兩國政府間合作委員會作用，擴大經貿合作，建設好中白工業園，以共建「一帶一路」為主線，推進中歐班列等互聯互通建設合作，又要加深醫療衛生合作，拓展地方合作，密切人文交流。

習近平指中方讚賞白方支持全球發展倡議、全球安全倡議，願同白方在聯合國等多邊平台加強協調配合。

中國國家主席習近平3月1日在人民大會堂與訪華的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行會談（Reuters）

願同中方加強合作

報道引述盧卡申科指，他堅信在習近平堅強領導下，中國將不斷取得新的輝煌成就，白羅斯人民的心始終同中國人民連在一起，將在任何時候都和中國堅定站在一起。

他又指白方堅定支持中方維護自身核心利益，堅定支持、積極參與習近平提出的共建「一帶一路」倡議、全球安全倡議和全球發展倡議，白方願同中方加強科技、工業、農業、旅遊等領域合作，推進中歐班列和白中工業園建設，歡迎中國企業赴白投資，加強地方和人文交流。

盧卡申科又稱，中國是維護世界和平的中流砥柱，白方願同中方就重大國際地區問題加強協作，共同致力於維護國際地區安全穩定，預祝中國即將召開的全國兩會取得圓滿成功，相信這將對中國和世界的未來產生重要影響。

討論烏克蘭問題

新華社指兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換意見，習近平指中方在烏克蘭危機上的立場一貫、明確，已發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，中國立場的核心就是勸和促談，要堅持政治解決方向，拋棄一切冷戰思維，尊重各國的合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，有關國家應該停止把世界經濟政治化、工具化，真正做有助於停火止戰、和平解決危機的事情。

盧卡申科表示，白方完全贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，這對化解危機具有重要意義。

簽署合作文件

會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和白俄羅斯共和國關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。

會談結束後，習近平在人民大會堂金色大廳為盧卡申科舉行歡迎宴會。