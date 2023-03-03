埃及金字塔新揭秘　藏9米長隱蔽通道

撰文：蕭通
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神秒的埃及金字塔有新發現，埃及古物旅遊部3月2日宣布，擁有 4500 年歷史的吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza，又稱胡夫金字塔）主入口附近發現一條隱藏通道，埃及文物官員估計之後會有更多發現。

吉薩金字塔是古代世界七大奇蹟中，目前唯一仍然存在的建築。自 2015 年以來，科學家們一直使用非侵入式技術，包括紅外熱成像、3D 模擬和宇宙射線來觀察結構內部。

今次的新發現是透過宇宙射線探測發現，然後再通過金字塔的石頭縫隙，利用來自日本的 6 毫米厚內窺鏡送入，再拍攝其內部情況，確認存在一條9米長、2.1米闊的隱藏走廊，位置距離金字塔主入口約7米。

研究人員在2日出版的科學雜誌《自然》（Nature）發表文章，稱此發現或有助了解金字塔的建造。吉薩金字塔約建於公元前 2560 年左右，當時由法老胡夫（Khufu）統治。

埃及最高文物委員會秘書長瓦濟里（Mostafa Waziri）表示，這條未完工的走廊很可能是為釋放整座金字塔的重量，又或附近藏有另一個未被發現的房間或空間。他認為，這位法老可能有不止一個墓室，相關單位將會繼續掃描及研究。

掃描金字塔的研究人員曾於2017年表示，在金字塔內部發現一處至少30米長的空間，是自19 世紀以來首個發現的主要內部結構。

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