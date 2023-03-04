美國保守派政治行動大會　多名共和黨重量級人物缺席

美國「保守派政治行動大會」（Conservative Political Action Conference，CPAC）在馬里蘭州（Maryland）舉行，前總統特朗普（Donald Trump）預計在3月4日現身，但他的前副總統拍擋彭斯（Mike Pence）及佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）則缺席，因此令外界質疑這個活動對共和黨選民的影響力是否大不如前。



美媒3日報道，被視為特朗普在共和黨2024年總統大選最大對手的德桑蒂斯以宣傳新書為由缺席CPAC，彭斯、共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）都以不同原因避席，不過彭斯強調，CPAC是一個重要集會，他希望終有一天再次參與。

德桑蒂斯及彭斯缺席CPAC，但會在佛羅里達州參加另一保守派重頭戲、立場反稅的「成長協會」（Club For Growth）籌款活動，該組織與特朗普不和，同時反映保守派人士之間的分歧：不少人仍非常支持特朗普，同時亦有聲音認為要另找新方向。

至於今次CPAC就似乎變成特朗普及同樣表明出選2024年大選、南卡羅來納州（South Carolina）前州長黑利（Nikki Haley）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表政綱的舞台，其中黑利可能大打中國牌，形容中共是最強大及規律的敵手，強調華府需要向中國問責，並由新冠疫情問題開始。