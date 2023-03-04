彭博社：受美國制裁長江存儲　中國注資人民幣129億元

中國已承諾向國內最大的內存晶片製造商長江存儲追加129億元人民幣（約146.5億港元）的投資。這可能預示政府資金將再次湧入受到美國制裁的晶片行業。



據彭博社星期五（3月3日）報道，披露公司註冊信息的天眼查網站訊息顯示，中國國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）對長江存儲的認繳出資日期為1月31日。這筆交易是大基金數月來規模最大的行業投資。

中國晶片產業面臨需求下滑和技術圍堵挑戰

這一注資規模表明北京再次加大了對陷入困境的晶片產業的投資。這門產業正面臨全球需求下滑和美國技術圍堵的雙重挑戰。

長江存儲是中國為數不多有望趕上全球領軍企業的晶片製造商之一。它為從智能手機到數據中心服務器等應用提供存儲晶片。它在去年被美國列入出口管制「實體名單」。

大基金是中國官方向國內晶片製造商提供資金的主要工具，有450億美元資本（約3,532億港元）。

另外，馬化騰等中國互聯網大亨今年不在中國兩會的代表或委員名單中，取而代之的是晶片研究人員和工程師。台灣中時新聞引述中共中央黨校匿名教授說，這展示了中國官方將專注於贏得與美國的科技競賽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

