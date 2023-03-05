中美晶片戰｜媒體：拜登料頒令限制美國對華投資半導體＋AI產業

美媒3月4日引述匿名官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）即將簽署行政命令，限制美國在海外投資涉及國安風險的先進科技，包括有助中國提升軍事決策速度及準確性的新一代軍事技術。



官員指，拜登政府一直有同盟友協商，以制定新規範。

《華爾街日報》3日取得美國財政部與商務部當日向國會議員提交的報告。內文提及拜登政府正考慮針對美國在海外投資涉及國安風險的先進科技，制定新的法規。

內文稱，華府可能限制一些投資，同時會蒐集其他投資的資訊以供未來參考。

惟報告未提拜登政府將視哪些科技產業視為有國安風險，僅稱會針對「助長對手軍事能力」領域。

消息人士透露，新計劃主要涵蓋針對先進半導體、量子運算和部份人工智慧的私募股權和創業投資。華府官員想要阻止美國投資者提供資金和專業予中國的公司，以防北京政府以此改善軍事決策的速度和正確性。

報告並沒提到這是針對哪些國家，不過消息人士稱華府主要是針對美國對中國的投資。

財政部與商務部在報告中稱預計最近推出政策，希望能在下週公布的白宮預算中獲得額外的資源。新規定須經公評，財政部會與商務部協商實施。