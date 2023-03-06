反駁中國製起重機被指是間諜工具　北京稱美國草木皆兵

中國外交部6月3日反駁有關美國官員指控中國製的起重機可能是間諜工具的說法。中國外交部發言人毛寧駁斥此一說法，稱完全是草木皆兵，誤導美國民眾。



《華爾街日報》報道，美國官員愈來愈擔心，在美國各地的港口，包括軍方使用的幾個港口，中國生產的巨型貨運起重機可能成為中國政府的間諜工具。

報道指美國一些國家安全官員和五角大樓官員，將中國製造商上海振華重工股份有限公司（ZPMC）製造的船對岸起重機，比作特洛伊木馬（Trojan horse）。這種船對岸起重機有複雜的傳感器，可以登記和跟蹤集裝箱的來源和目的地，這引起美國國安官員的擔憂，即中國可以獲取訊息，以了解美國運入或輸出了哪些原料來支持華盛頓在世界各地的軍事行動。

美國前高級反情報官員埃瓦尼納（Bill Evanina）指意圖干擾貨流者，還能以遠程訪問方式遙控這些起重機。他甚至形容，這些起重機「可能成為新的華為」。美國因擔心中國可能利用華為的電訊技術進行間諜活動，於2019年將華為列入實體清單。這意味着沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買元器件。

中國駐華盛頓大使館的一名代表稱，美國對這些起重機的擔憂是「偏執狂想法」，試圖阻礙與中國的貿易和經濟合作，「打中國牌、散佈中國威脅論的不負責任行為，將損害美國自身利益」。