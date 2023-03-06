強徵勞工賠償問題解方定案　韓美日同慶　期待三國合作

韓國3月6日公布解決朝鮮日治時期被強徵勞工對日索償問題的第三方賠償方案。韓國總統尹錫悅說這是為推動韓日關係面向未來發展而做出的決斷，兩國需努力推動下一代為韓日關係發揮關鍵作用。



韓國2023年3月6日公布解決日本企業因在殖民時期及戰時強徵勞工而遭索償的解決方案。圖為日本首相岸田文雄6日在東京對記者就此回應。（Reuters）

日本首相岸田文雄6日出席參院預算委員會會議時回應韓國的舉措，表示歡迎，並稱這是讓日韓關係重返健康之舉，對韓國做法表示肯定。

他稱：「今後將繼續與尹錫悅總統密切溝通，同時進一步發展日韓關係。」他稱需進一步加強日韓、日美韓的戰略合作。

岸田在談及有關是否可能邀請尹錫悅參加5月在廣島舉行的七國集團峰會（G7 Summit），他稱「關於將邀請的國家和機構正在探討之中。」

韓國2023年3月6日公布解決日本企業因在殖民時期及戰時強徵勞工而遭索償的解決方案。日本共同社6日在東京拍攝日本外相林芳正對記者就此回應。（Reuters）

日本外相林芳正接受記者訪問時提到就過去殖民統治表明「深刻反省和由衷道歉」的1998年《日韓共同宣言》，並稱「確認全面繼承有關歷史認識的歷屆政府立場」。

他在談及有日本公司有意向韓國財團捐款時，言談間展現出事實上允許的態度。在韓國的方案中，韓行政安全部下屬官方團體將出面代為支付2018年韓國大法院（最高法院）就3項索賠案向日本企業判處的賠償金。

林芳正稱期待以韓方公布的解決措施為契機，日韓在政治、經濟、文化等領域的交流將強有力地擴大。

美國總統拜登3月2日在華盛頓國會山莊與參議院民主黨高層會面。（Reuters）

美國白宮6日發聲明回應，稱這標誌着美國兩個最親密盟友之間合作與夥伴關係的開創性新篇章，為兩國民眾建設更安全及繁榮未來邁出關鍵一步。

韓國外長朴振2023年3月6日在外交部公布有關遭強徵勞工對日企索賠問題解決方案。（Getty）

韓國外長朴振6日出席記者會正式公有韓國政府解決二戰強征勞工對日索賠問題的第三方代賠方案。但因被韓最高法院判處賠償的日方被告企業不參與籌資，方案能否真正解決問題難免受到質疑，部份受害勞工也表示強烈反對。

韓國有受害勞工團體召開記者會，批評尹錫悅政府提出屈辱的解決方案，以低姿態接受日本一貫的道歉方式，重申堅決要求日本正式道歉以及直接對他們作出賠償。