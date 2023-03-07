美漢大鬧聯合航空客機「圖開艙門＋襲空服員」折斷湯匙3度插頸

美國麻州檢察官辦公室稱聯合航空一架班機5日從洛杉磯準備飛往波士頓，機上33歲乘客托雷斯（Francisco Severo Torres）被空中服務員發現試圖打開機艙門，雙方發生口角後。他一度藏身洗手間並將一支金屬湯匙折斷，再度現身之時，他對空中服務員施襲。



法庭紀錄顯示，事件發生在班機降落前45分鐘。機組員收到警報，顯示頭等艙和經濟艙之間的艙門被調到一般模式（disarmed），已上鎖的手柄被推到非完全上鎖狀態，緊急逃生滑梯的手柄被移到解除待命狀態。

一名空中服務員在巡查機艙之時，發現托雷斯站另一艙門旁有所動作，兩人發生爭執。托雷斯不久之後竟拿着一把斷裂的金屬湯匙向一名空中服務員的頸部刺3次，接着機上數名乘客與受襲者的同事立刻衝上去將其壓制。

托雷斯後來向警方供稱，他進入廁所將湯匙折斷是為製造武器，他認為有一名空中服務員試圖殺死他，所以他要先發制人。他也承認確實嘗試打開艙門想跳出去。乘客將他制服後，還在他的口袋搜出一個打火機。

不同國家的客機航班都不時發生乘客做影響飛行安全行為的事。圖為2010年4月8日，一名乘客在美國鳳凰城天港國際機場等候辦理登機手續。（Reuters）

客機最後安全降落。聯合航空稱沒任何人受傷，遇襲空中服務員僅受驚。公司也感謝所有見義勇為的乘客。

飛機降落後托雷斯立刻被執法人員帶走。

倘罪名成立，托雷斯可能面臨終身監禁以及最多5年的監外看管（supervised release），以及須支付最多250,000美元的罰款。