促台灣歐盟BIA　台擬採創意做法增進經貿合作

台灣長年期盼與歐洲聯盟展開「雙邊投資協定」（BIA）談判，但至今進展有限。台部門3月7日回應稱，在BIA沒有長足進展的情況下，台灣正尋求其他更有創意的做法增進與歐盟的經貿合作。



據《自由時報》報道，歐盟於2017年9月稱準備與台灣展開BIA談判，當年並成立工作小組，盤點雙方體制與法規等，但五年半過去了，至今仍未正式啟動談判前置作業。

關於台歐BIA進展，歐洲議會近年多次敦促歐盟，例如2021年歐洲議會高票通過首份歐盟–台灣政治關係與合作報告，其中便強調歐台經貿關係的重要性，指出迫切需要啟動BIA的影響評估、公眾諮詢和範圍界定工作。歐洲議會今年1月在共同外交暨安全政策（CFSP）及共同安全暨防禦政策（CSDP）兩項年度執行報告決議案中，也持續呼籲啟動BIA前置作業。

關於台歐BIA為何遲遲沒有進展？台外交部歐洲司司長姚金祥7日在例行記者會上說，台灣和歐盟固定舉行經貿對話，上一次是去年年底，台灣也跟歐盟約18個成員國都有定期的經貿對話。在這些場合，台方都會提出台歐BIA議題。歐洲議會多次呼籲歐盟執委會儘快展開BIA作業，台方也積極促請歐盟和台灣展開談判。

姚金祥指出，同時台方也正尋求其他更具創意的做法，增進與歐盟的經貿合作，特別關於供應鏈安全，即在BIA沒有長足進展的狀況下，看是否能在法規融合、稅務合作和供應鏈安全等方面推動部分合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

