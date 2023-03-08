斯里蘭卡總統：債務重組計劃獲中國支持

斯里蘭卡總統維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）3月7日表示，中國已同意對斯里蘭卡債務進行重組，這意味着斯里蘭卡政府將很快獲得國際貨幣基金組織（IMF）的援助資金。



據法媒報道，維克勒馬辛哈7日在國會上說，中國進出口銀行3月6日晚向國際貨幣基金組織發出信函，表明該行願意對斯里蘭卡債務進行重組。預計國際貨幣基金組織承諾的29億美元援助資金的第一筆款項將在本月內發放。

維克勒馬辛哈說：「我們已經做了我們的工作，希望國際貨幣基金組織將做他們的工作。」

國際貨幣基金組織亞太部主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）也證實，斯里蘭卡現在已經收到所有主要雙邊債權人的融資保證。救助計劃的批准將促進世界銀行和亞洲開發銀行等其他債權人對斯里蘭卡進行融資。

斯里尼瓦桑說，這一安排將有助於斯里蘭卡政府實施雄心勃勃的改革計劃，幫助斯里蘭卡擺脫目前的危機。

斯里蘭卡近年來陷入史無前例的經濟危機，該國2,200萬人口面臨嚴重的食品、燃料和藥品短缺，以及長時間停電和失控的通貨膨脹。

斯里蘭卡去年4月共拖欠460億美元的外債，其中超過140億美元是外國政府的雙邊債務，中國持有52%。去年9月，斯里蘭卡政府與國際貨幣基金組織達成了一項協議，以獲得29億美元的救援計劃，條件是斯里蘭卡必須得到債權人的「財務保證」。

日本、印度以及其他被稱為「巴黎俱樂部」的債權國都相繼做出保證，中國則是最後一個同意的債權國。