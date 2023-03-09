俄烏戰爭｜北約：烏東巴赫穆特或幾天內被攻陷　俄稱已奪該市東部

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）星期三（3月8日）警告，烏克蘭東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut）或在未來幾天內落入俄軍手中。



綜合法新社和路透社報導，斯托爾滕貝格在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）參加歐盟國防部長會議期間說：「他們（烏軍）遭受了巨大的損失，我們不能排除巴赫穆特（Bakhmut）可能在未來幾天內淪陷。」

斯托爾滕貝格強調，俄羅斯攻陷巴赫穆特不一定會成為戰爭的轉折點。他說：「我們不應該低估俄羅斯，必須繼續向烏克蘭提供支持。」

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）則於同日說，他的部隊已經完全控制了巴赫穆特的東部地區，指「巴赫穆特卡河以東地區已完全處於瓦格納的控制之下」。

分析指出，若普里戈任的說法屬實，這意味著俄軍已經控制了巴赫穆特近半的城市。

但烏克蘭軍方表明，他們將繼續堅守陣地，保衛巴赫穆特。烏克蘭武裝部隊總參謀部星期三說：「儘管敵人損失慘重，但仍繼續攻打巴赫穆特。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

