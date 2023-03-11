311地震12周年｜福島尋出路發展新領域　測試空中飛車設永久航線

2023年3月11日是日本311大地震12周年，福島縣在這次災害大受打擊，但也努力尋找可發展的新領域，包括成為新科技設備的試驗場。據外媒3月7日報道，日本政府計劃夏季起在福島縣沿海地區設永久航線，用於測試無人機和飛行汽車。



新加坡《海峽時報》（The Straits Times）3月7日稱，根據計劃，日本會設立海上、沿海和陸上3條路線，連接南相馬市的福島機械人試驗場，以及位於浪江町以南13公里的試驗場跑道。報道指，原則上，航線會被設置在低於海拔150米的位置，沿途設置多個應急降落點。

政府設定航線時，會避開有人居住地區、繁忙道路、以及一些地方的上空，以減少車禍或其他意外的風險、以免造成人命傷亡。

↓ 福島現已有的機械人試驗場 ↓

《海峽時報》3月10日稱，日本評論員稱福島縣的科技區為「福島谷」。報道指，福島飛行汽車的試飛活動會在數個月內開始。

福島縣知事內堀雅雄表示，福島創新海岸構想（Fukushima Innovation Coast Framework）涵蓋15個城市，旨在通過促進尖端產業振興該地區。目前有400多家公司進駐。

計劃的六大支柱是廢爐、機械人和無人機、能源和環境、農業、林業和漁業、醫藥和航天。