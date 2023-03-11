馬克龍與辛偉誠會面　法英兩國同意加強應對非法移民問題

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）決定加强兩國在打擊非法移民、應對氣候變化和能源等方面的合作。



綜合路透社和法新社報導，為期一天的法英首腦會議星期五（3月10日）在巴黎舉行。英國脫歐導致雙方關係緊張，馬克龍說，這是兩國「重新建立聯繫的時刻」。

辛偉誠坦承「兩國關係近年來面臨挑戰」，稱現在是時候建立新的關係，「將合作提升到前所未有的水平」。

根據會議發布的新聞公報，為防止非法移民從法國經英倫海峽偷渡到英國，兩國達成一項協議，英國未來三年將把對法國的資金支持增加一倍以上，達到約4.8億英鎊。

馬克龍和辛偉誠在聯合記者會上說，兩國正在法國北部新建一個拘留中心和一個指揮中心，將配備更多警察在法國海灘巡邏，並使用更多的無人機和監視技術提高對非法移民的攔截率。

法國和英國星期五還簽署兩項能源合作協議，強調核能是一種安全的低碳能源來源。

辛偉誠說：「法國和英國正共同努力，使（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）這樣的人再也不能將我們的能源安全武器化。」他說：「我們正在創造的一個未來，確保為我們的家庭和工業提供動力的每一瓦特能源，都將來自安全、可持續和可靠的來源。」

馬克龍則說，他希望英國能分享海上風電的專業知識。法國一直希望加快發展這項技術。

根據其中一項協議，法國將考慮與英國建設電力互聯系統，以增加跨境能源流動。兩國還將在氫能和碳捕獲等清潔能源技術方面進行合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

