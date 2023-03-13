英媒：辛偉誠將發表新版外交國防報告　首次提及台灣問題

英媒3月11日報道，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）將於13日在美國發表新一份外交和國防的綜合評估（Integrated Review）報告，內容將首次提到中國對台灣所構成的威脅，並會制定更強硬的應對措施，但不建議完全切斷與中方的外交聯繫，同時強調兩國在氣候變化、全球衞生等領域保持合作。



英國《電訊報》（The Telegraph）報道指，英國政府曾於2021年3月發表上述報告，前首相卓慧思（Liz Truss）於去年9月表示會更新當中內容，而辛偉誠上任後亦決定會繼續進行修改，並將首次提到中國對台灣構成的威脅。

中國近年被批評對台加強施壓，然而原有報告卻未有提及台灣，令英國當局備受壓力。英國外交事務專責委員會（Foreign Affairs Select Committee）早前已指出，中國全面攻台「並非無法想像」，加上全球大部分的半導體都在台灣生產，若該地區處於長期動盪，將比俄烏戰爭產生更具破壞性影響。

報道續稱，新版報告提及台灣問題，是為了回應相關的關切，且會制定更強硬措施應對中國威脅，但不會正式將中國列為「威脅」，亦不建議完全切斷和中國的外交聯繫，同時強調兩國在氣候變化、全球衞生等領域保持合作。

英國議會下院國防委員會主席埃伍德（Tobias Ellwood）早前表示，英國在加強對台灣軍事援助方面「可探索的空間很大」。中國駐英國大使館發言人隨後對此予以強烈譴責，並警告英國政客不要低估台灣問題的高度敏感性，重申台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣事務純屬中國內政。