美新年度國防預算8420億美元創新高　致力嚇阻北京侵略

美國總統拜登（Joe Biden）3月9日公布的新財政年度預算案，當中國防預算達8,420億美元創新高，按年上升3.2%。五角大樓3月15日公布預算案細節，當中1,700億美元用於購買武器，為歷來最多；國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）表示，預算案反映美方嚴肅看待與中國競爭，致力嚇阻北京未來數十年發動侵略。



希克斯當日與美國參謀首長聯席會議副主席格雷迪（Christopher Grady）在五角大廈召開聯合記者會，宣布這份國防預算的細節，當中約1,700億美元將用於購買武器，包括採購24枚高超音速導彈，空軍希望增購96架軍機，當中72架是戰機，而海軍則希望購買9艘新艦艇。另外旨在印太區加強阻嚇的「太平洋阻嚇倡議」（Pacific Deterrence Initiative）亦編列91億美元，按年上升四成，同是歷來新高。

希克斯表示，預算案反映華府嚴肅看待與中國的競爭，能打造世界上最致命、最具韌性，最敏捷及最能積極回應的聯合作戰部隊，令北京領導人由今日起至2027、2035、2049年甚至之後的每一日評估侵略風險時，都會得出「今日不適合」行動的結論。

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）亦透過新聞稿呼應指，中共迅速進行軍事現代化，新年度預算案能讓美國進行多方面關鍵投資，強化美軍優勢。