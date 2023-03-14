西澳州長麥高恩擬4月訪華：確保與中國保持密切經貿往來

西澳州長麥高恩（Mark McGowan）計劃4月訪華，有望成為新型冠狀病毒感染（COVID-19）發生以來首位訪華的澳洲州長。



據《西澳洲人報》星期一（3月13日）報道，麥高恩計劃4月下旬前往北京和廣州訪問。此行的主要目標是恢復西澳州首府珀斯與中國廣州之間的直航。麥高恩也說 ，此行還將確保西澳州能繼續與中國保持密切的經貿往來。

報道稱，西澳州以盛產鐵礦石、天然氣和煤炭等礦產資源聞名。2022年，西澳州對華出口總額達到1360億澳元。

據《澳洲金融評論報》報道，麥高恩去年11月曾說，中國佔西澳州商品出口總額的一半以上，為該地區提供大量就業崗位。

《環球時報》引述今日西澳新聞網報道，在談到澳英美聯盟（AUKUS）對澳中關係的影響時，麥高恩說，已聽取了澳洲國防部長及澳洲國防軍軍官的簡報，但在本周公告發佈前，不會進一步發表評論。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在13日的講話中稱，AUKUS將為澳洲帶來兩萬個就業崗位。珀斯的斯特靈軍港很可能成為未來美國核潛艇駐紮的基地。

澳洲媒體稱，麥高恩曾在澳洲前總理莫里森任內多次批評莫里森破壞與中國的關係，他還曾抨擊多次發表反華言論的澳洲前國防部長彼得·達頓是「一個不聰明的極端分子」。

《澳洲人報》此前報道稱，在2022年5月工黨政府上台後，麥高恩再次呼籲澳中關係解凍。他曾多次說，澳洲可以與中國建立明智且牢固的關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

