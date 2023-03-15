Meta宣布第二輪大規模裁員　將炒1萬人

Facebook母公司Meta星期二（3月14日）宣布，將裁退1萬名員工，為首家宣佈第二輪大規模裁員的大科技公司。



路透社報道，Meta公司總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在給員工的訊息中說：「我們預計將減少約1萬人的團隊規模，並關閉約5000個我們尚未僱用的額外開放職位。」

在前一輪的裁員中，Meta裁退了1萬1000名員工，這是這家公司首次大規模裁員。彭博社2月報道，Meta通過向公司經理提供買斷合同，並削減非必要的團隊，讓組織扁平化。

朱克伯格早前表明，致力於將2023年變成「效率年」，承諾削減50億美元的開支，使之達到890億至950億美元之間。

不斷惡化的經濟導致整個美國企業一系列大規模裁員，從高盛（Goldman Sachs）和摩根斯坦利（Morgan Stanley）等華爾街銀行，到亞馬遜和微軟等大型科技公司。根據裁員追蹤網站layoffs.fyi的數據，自2022年開始，科技行業已經解僱了超過28萬名工人，其中約40%是在2023年。

消息人士早前說，Meta公司的廣告收入已經放緩，並已將重點轉向虛擬現實平台「元宇宙」（metaverse）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

