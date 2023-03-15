匈牙利國會或押後表決芬蘭瑞典加入北約案

匈牙利國會原定本月開會，就芬蘭和瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）進行表決。不過，匈牙利的執政黨議員3月14日要求推遲下周的會議，意味著其批准芬蘭和瑞典加入北約的時間將進一步推遲。



反對黨派民主聯盟（Democratic Coalition）的議員瓦代（Agnes Vadai）14日在 Facebook 帖子中表示，她收到了副總理塞姆詹（Zsolt Semjen）的通知稱，執政黨青年民主主義者聯盟（Fidesz，青民盟），以及另一政黨基督教民主黨（Christian Democrats）期望推遲下周一展開的會議。

青民盟向路透社證實，國會不會在下周舉行會議，原因是「與歐盟的談判出現延遲」。這裏所指的應是匈牙利與歐盟委員會之間，一直就歐盟撥款問題出現爭拗。

由匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）領導的執青民盟，其黨團1日表示將支持批准芬蘭和瑞典加入北約。但隨後青民盟議員亨德（Csaba Hende）表示，黨內同僚仍存擔憂。

在所有北約成員國中，只有土耳其與匈牙利尚未批准芬蘭和瑞典加人北約的申請，而這個申請案必須獲得北約現有30個成員國的全數同意。據估計，匈牙利國會最快可在3月27日再次開會。