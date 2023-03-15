賓福特球星艾雲東尼遭網上辱罵　涉事男子被禁足英國球場三年

英國一名24歲男子承認在網上社交平台辱罵英超球會賓福特（Brentford）球星艾雲東尼（Ivan Toney），當地法院3月14日判處該名男子入獄四個月，同時在未來三年內禁止踏足全英國的足球場，為去年通過的法例創下先河。



天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）報道，事件發生於去年十月，艾雲東尼協助球隊擊敗白禮頓（Brighton）之後，在網上公開一段傳送到自己Instagram帳戶的種族歧視訊息，警方根據線索，在英格蘭北部拘捕24歲疑犯尼爾（Antonio Neill）。

尼爾1月25日在紐卡素（Newcastle）裁判法院承認傳送有關訊息，並向艾雲東尼致歉。法官形容訊息內容充滿冒犯和種族歧視性質，因此下令尼爾入獄四個月，緩刑兩年，同時根據《2022年警察、犯罪、量刑與法院法案》（Police, Crime, Sentencing and Courts Bill 2022），禁止他踏足英國所有球場三年，同時亦不可到海外觀看英格蘭的比賽。

今次是首次有法院引用該法案實施禁足令，賓福特領隊湯馬士法蘭克（Thomas Frank）表示，希望這宗判決向社交平台公司展示他們可以採取更多措施避免類似事件。他雖然覺得判決不夠強硬，但相信可以為消滅種族歧視邁向正確方向。