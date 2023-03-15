尼泊爾總理：冀加強與華貿易合作　重申堅守一個中國原則

尼泊爾總理普拉昌達（Prachanda，本名Pushpa Kamal Dahal）3月14日表示，希望加強與中國貿易合作，吸引更多中國投資，以支持尼泊爾實現發展目標。



根據新華社，為期1天的2023年中尼投資與經貿論壇14日在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）舉行，與會的中尼工商界人士開展了交流。

普拉昌達14日出席論壇時稱，中國是尼泊爾第2大貿易夥伴，也是尼泊爾最大外國直接投資來源國。他表示，尼方相信中國經濟發展取得的成就將為尼泊爾提供更多機遇，相關貿易和投資將幫助尼泊爾發展繁榮。

普拉昌達對中方將尼泊爾列入恢復中國公民出境團隊旅遊試點國家表示感謝，稱尼泊爾旅遊業在新冠疫情中遭到重創，中國此舉將對當地旅遊業產生積極影響。

普拉昌達重申尼方堅守一個中國原則，強調不允許利用尼泊爾領土從事反華活動是尼方的一貫政策。

中國駐尼泊爾大使陳松在致辭時表示，中國歡迎尼泊爾搭乘中國發展的「快車」，歡迎尼方積極參與中方提出的「一帶一路」倡議和全球發展倡議。他同時強調，中尼雙方需要培育增長新動能，包括清潔能源、電動汽車等，它們對尼泊爾實現自主發展非常重要。

中國國際貿易促進委員會副會長張少剛在致辭時表示，中尼應繼續擴大雙邊貿易，進一步拓展投資領域。