英國預算案｜今年經濟料輕微萎縮　但望避過技術性衰退

英國經濟今年料將萎縮，但目標是避過技術性衰退。財相侯俊偉（Jeremy Hunt）3月15日在國會發表春季預算案演說，根據預算責任辦公室（OBR）最新預計，英國2023年經濟將萎縮0.2%，但相信將能避過出現一般定義的技術性衰退，即國內生產總值（GDP）增長連續兩個季度或以上出現下跌。



根據OBR預測，今年經濟仍有可能萎縮，但幅度小於6個月前預期的1.4%。而受食品和能源價格飆升的推動下，目前通脹速度處於兩位數。但OBR預期，到2023年底，通脹率將減至2.9%。

OBR 並將2024年的經濟增長預測，從1.3%上調至1.8%。不過，預算案將對未來三年的經濟增長預測下調，分別為2025年的2.5%、2026年的2.1% 和 2027年的1.9%。OBR預期，赤字將從 2023至24年度佔GDP的5.1% ，於2027至28年度降至1.7%。

即使對經濟前景的預測有所改善，OBR仍警告民眾生活水平將大幅下降。一旦將通貨膨脹的影響考慮在內，預計2022年至2024年的民眾收入將下降 5.7%，為1950年代中期起有記錄以來的最大降幅。OBR警告說，國民生活水平至少要到2027年，才能恢復到新冠疫情前的水準。

在野工黨領袖領袖施紀賢（Keir Starmer）則批評，預算案將經濟停滯偽裝成穩定，吹噓降低通脹的說法荒謬，政府是犧牲勞動人民的收入及生活來換取壓抑通脹。