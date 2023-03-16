朝鮮射彈　韓軍正研究是否新型洲際彈道導彈

韓國聯合參謀本部（韓聯參）3月16日稱，韓軍探測到朝鮮當天上午7時10分左右從平壤順安一帶向韓半島東部海域發射1枚疑為洲際彈道導彈（ICBM）的遠端彈道導彈。

它飛行約1000公里，軍方正分析朝鮮發射新型固體燃料洲際彈道導彈的可能性。

韓軍方消息稱，導彈以高於正常角度（30至45度）的仰角發射，導彈飛行約1000公里後落在東部海域。

韓美情報部門正在進行綜合分析。據悉，朝鮮2月8日在人民軍建軍75週年紀念閱兵式上公開新型固體燃料洲際導彈等武器，展示對美遠程核打擊能力。

韓美情報部門正對朝鮮試射新款導彈的可能性進行分析。軍方正在分析它的型號，不排除是在朝鮮在2月閱兵儀式上亮相的新型彈道導彈，也有可能是火星-15型或火星-17型等洲際彈道導彈。

韓國總統尹錫悅批評朝鮮魯莽行為，並稱朝鮮將為挑釁付出代價。

這是朝鮮2023年以來第六次發射彈道導彈。尹錫悅啟程前批評朝鮮行為，稱朝鮮將為挑釁付出代價。他又指示軍方繼續與美軍進行聯合軍演，做好應對朝鮮準備。

韓聯參分析，朝鮮發射彈道導彈或針對尹錫悅和日本首相岸田文雄在東京舉行的會談，昭示對半島局勢的主導權。

日本首相岸田文雄指，和平穩定對區內國家非常重要，日本必須與盟友緊密合作。

日本防衛省指，朝鮮發射的是洲際彈道導彈，飛行1個多小時後，墜落日本北海道渡島大島以西約250公里海域，未有落入日本專屬經濟區。