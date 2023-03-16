IMF前副總裁朱民：美國單邊制裁下人民幣國際化水平不斷提升

俄衛網3月16日引述中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織（IMF）原副總裁朱民日前接受央視新聞採訪時表示，美國在俄烏衝突以後採取的金融制裁措施破壞了全球經濟金融的基本原則和市場規則。各國都考慮構建平行的安全系統，從而給人民幣國際化打開上升通道和需求面。



近日，中國進出口銀行與沙特阿拉伯國家銀行成功落地首筆人民幣貸款合作，貸款資金將優先滿足中沙貿易項下的資金需求。本次業務的開展是進出口銀行與沙特金融機構間的首次合作。

朱民表示，俄烏衝突以後，美國和西方聯盟對俄羅斯進行了很多金融制裁，包括對支付系統SWIFT（國際資金清算系統）封鎖等，這其實是在一般的意義上破壞了國際經濟運行准則。在新的情況下，世界上所有的國家都在考慮，要謹慎，要想想安全問題，想想開闢第二個金融通道和貨幣通道。

專家表示：「在這個情況下，人民幣以特殊的性質，以及中國經濟的穩定發展，還有金融市場的改革開放和發展成了世界關注的一個對象。大家都考慮構建平行的安全系統，這給人民幣國際化打開了一個上升通道，打開了一個需求面。沙特也意識到增加人民幣的使用，對它的金融平衡、金融穩定是有幫助的。」

他指出，按照SWIFT排比，人民幣的收付清算只佔全球比重2.8%左右，外匯儲備也就佔3%左右，還是比較低。但是現在比較好的是，我們政策很明確，本幣優先，這是一個重大戰略。

朱民認為，隨着人民幣出去以後，以人民幣為載體的支付系統可以開始建立起來。其實現在全世界支付系統都是SWIFT，中國有中國的人民幣跨境支付系統（CIPS），在中國的系統中走得還是美元多、人民幣少。所以只有人民幣變成這個系統裏流動的載體的時候，中國才會逐漸把自己的支付系統建起來，那麼中國的經濟金融在國際的地位就站住了。

截至2023年2月末，CIPS系統共有參與者1366家，其中直接參與者79家，間接參與者1287家。間接參與者中，亞洲979家（境內554家），歐洲191家，非洲47家，北美洲30家，大洋洲23家，南美洲17家，覆蓋全球109個國家和地區。