洪都拉斯尋求與中國建交　美國警告

美國國務院針對洪都拉斯（Honduras）宣布尋求與中國正式建立外交關係，在3月15日警告說中國許下很多未兌現的承諾。



路透社援引發言人的話說：「洪都拉斯政府應該知道中國許下很多未兌現的承諾。我們將持續密切關注接下來的動向。」

發言人還說，鼓勵所有國家擴大與台灣的接觸。

洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）3月15日在Twitter發文稱，已指示該國外長雷納負責與中國正式建立外交關係相關事宜。「此舉意在表明我對完成政府計劃並與世界其他國家一起自由擴大邊界的決心」。

洪都拉斯外交部長雷納（Eduardo Reina）解釋轉向北京的原因。「考慮到洪都拉斯人民的巨大需求，洪都拉斯提議（與台灣）建立更重要的關係，但台灣拒絕了。洪都拉斯曾求台灣將每年5000萬美元的援助增加一倍，並探討「重新調整」對台灣的6億美元債務，但沒有得到積極回應。尋求與北京建交是尋求增加投資（和）商業的機制。」

中國外交部發言人汪文斌3月15日在例行記者會上稱，中方願在一個中國原則基礎上，同包括洪都拉斯在內的世界各國發展友好合作關係。

目前台灣當局僅剩14個「邦交國」，除了洪都拉斯之外，分別為瑙魯、帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島、伯利茲、聖文森特和格林納丁斯、危地馬拉、海地、巴拉圭、聖盧西亞、聖基茨和尼維斯、斯威士蘭、梵蒂岡。