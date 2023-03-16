敘利亞擬升級與俄合作簽經濟協議　籲俄羅斯加強在敘軍事存在

敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）訪俄後接受俄羅斯衛星通訊社訪問，俄衛網16日獨家報道稱，他說擴大俄羅斯在敘利亞的軍事存在是個好主意。



衛星通訊社是巴沙爾在克里姆林宮會談後第一個立即與巴沙爾交談的媒體。

他稱說：「我們認為，如果俄羅斯希望擴大基地或增加其數量，那麼這是一個技術問題或者後勤問題。如果有這樣的願望，那麼我們認為，擴大俄羅斯在敘利亞的存在是件好事。」

巴沙爾說，俄羅斯和敘利亞的國防部長在前一天討論了軍事合作問題，但沒有提到具體的基地軍事問題。

巴沙爾說：「我們通常不會宣布我們將和俄羅斯開展甚麼樣的合作。因為這是個軍事問題，總是有某種保密性。這是當然的。至於軍事基地，這與共同願景有關，既有政治方面，也有軍事方面。我們沒有從軍事角度討論過這個問題。」

俄敘首腦會談：圖為2023年3月15日，俄羅斯總統普京（右）與訪俄的敘利亞總統巴沙爾（左）在莫斯科克里姆林宮會面。（Reuters）

俄軍事存在不應受限

他認為，俄羅斯的軍事存在不應是暫時的，不應僅限於打擊恐怖主義。

他稱「至於政治方面，軍事基地問題不應該與反恐問題捆綁在一起。反恐是當下的主題，但屬於暫時的，俄羅斯在任何國家的軍事存在都不應該基於任何暫時的事情。我們談到國際平衡，敘利亞是一個位於地中海的國家，俄羅斯在這裡的存在具有重要意義，這與全球力量平衡有關。」

俄衛網稱在巴沙爾看來，當今的超級大國如果僅在本國領土內保持存在，就不能在世界舞台上自衛或發揮適當的作用。

敘利亞總統補充說：“這些大國應該在境外通過全球盟友或借助基地來實現這一目標。“

俄敘首腦會談：圖為2023年3月15日，俄羅斯總統普京（右）與訪俄的敘利亞總統巴沙爾（左）在莫斯科克里姆林宮會面。（Reuters）

敘俄將簽經合協議

俄羅斯和敘利亞將在未來數週簽署經濟合作協議，每個項目都將單獨審議和批准。

他說：「現在正在審議這些項目，協議將在數週內簽署。每個項目將在稍後單獨評估，這是項目實施及其完成情況監督機制的一部份。」

據敘利亞總統稱，聯合委員會過去幾天在莫斯科會談期間討論了一批項目，「協議簽署後，將公佈這些項目，之後有興趣的公司可以申請參與這些項目建設」。