美國又爆列車出軌　運載有毒化學物質　暫未有泄漏報告

一架載有危險品的貨運列車3月15日晚在美國亞利桑那州西部出軌，暫未知是否有危險物質溢出或泄漏。



《紐約時報》16日稱，亞利桑那州莫哈維縣（Mohave County）治安官室發言人莫滕森（Anita Mortensen）表示，列車在托波克鎮（Topock）附近出軌，事發現場接近亞利桑那州與加州及內華達州接壤的地方。

小鎮距離亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）約370公里。

莫滕森說，暫未知火車有多少節車廂，也未知它出軌時運載的是什麼物品。

美國近月發生多宗貨運列車意外，往往牽涉運載有毒化學物質。最近一次發生在西維珍尼亞州（West Virginia），一列運煤火車3月8日出軌後起火，3人受傷，柴油泄漏至附近河流。

2023年3月8日。在美國西珍尼亞州桑德斯通出軌的 CSX Corp 列車。（Reuters）

俄亥俄州（Ohio）在約1個月內發生兩宗火車出軌意外，一架列車3月4日在春田市（Springfield）附近出軌，沒人受傷。列車所屬鐵路企業、諾福克南方公司（Norfolk Southern）稱，列車沒運載危險物質，事件中沒人受傷。

諾福克南方公司2月3日也有一架貨運列車在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）出軌、引發大火，車上釋出數種化學物質，造成美國史上一大生態災難。