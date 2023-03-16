中國製港口起重機被指有安全風險　韓國政府擬進行排查

韓國《朝鮮日報》報道，韓國國內主要港口，都因在使用被美國指定為「潛在間諜設備」的中國大型起重機，引起了當局注意。韓國政府擬展開實地考察及安全調查。



報道引述執政國民之力黨的資料顯示，韓國10個主要港口使用的809台起重機中，有427台是上海振華重工（ZPMC）的起重機。中國製的起重機總數量，超越韓國斗山重工、現代三湖重工、大宇重工等企業製的起重機總和。

以國內最大港口釜山港為例，在538台起重機中，有298台是振華重工的產品。仁川港的113台中有77台，蔚山港的24台中有15台。在駐韓美軍司令部所在附近的平澤港的28台中，有21台振華重工的起重機。

美國政府在3月初提出在美國全國的港口搬運集裝箱時使用的起重機上，搭載的感測器可能收集了美軍搬運海外物資的資訊，扮演著「特洛伊木馬」。振華重工除起重機外，還負責對進出港口貨物的來源、目的地、運輸路徑等各種資訊進行資料庫化，在此過程中各國貨物輸送量資訊存在洩漏的風險。

韓國政府消息人士表示，隨著美國安全當局就中國起重機設備提出安全關注，國家情報院、海洋員警、海洋水產部等機關開始制定安全檢查等對策，以防止演變成第二次華為的事件。