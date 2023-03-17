外媒：中國東盟「南海行為準則」磋商欠突破　專家指達共識不易

中國及東盟成員國代表3月8至10日於印尼雅加達開會，就制定《南海行為準則》舉行談判。印尼傳媒3月16日指，有關磋商進展不大，印尼方面指雙方仍持續有分歧，專家認為要達成共識面對挑戰。



《雅加達時報》（Jakarta Post）16日指，印尼外交部在會後表示，各方仍未能就何時達成共識給予明確時間表，雙方仍存在分歧，反映當前地緣政治狀況。

印尼方面也強調，會議把重點放於確保任何與起草準則文件相關的倡議都會利用現有的東盟主導機制，包括東亞峰會。

報道又稱，專家認為中國與東盟的談判要達成共識面對挑戰，印尼加查·馬達大學（Gadjah Mada University）國際關係專家Dafri Agussalim認為，雖然中國未講述談判有任何障礙，但會議氣氛可能緊張。

中國外交部發言人14日表示，落實《南海各方行為宣言》第38次聯合工作組會議3月8日至10日在印尼雅加達成功舉行，會上中國和東盟國家繼續推進「南海行為準則」案文磋商，並就落實《宣言》、海上務實合作深入交換意見。

發言人又稱，各方一致同意在海洋科研、海洋環保、海上搜救等領域舉辦多個務實合作項目，加強對話溝通，深化互利合作，共同維護南海和平與穩定，各方還商定了今年工作計劃，年內將舉辦多輪落實《宣言》高官會和聯合工作組會，推動「準則」磋商取得更大進展。