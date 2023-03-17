日本女大胃王菅原初代患大腸癌逝世　終年59歲

日本女大胃王、綽號「魔女」的菅原初代3月9日死於大腸癌，終年59歲。



她過去因參加東京綜藝節目《火力全開大胃王》爆紅。她曾在10分鐘內吃完399碗蕎麥麵。

出生於岩手縣的菅原2007年起開始參加大胃王比賽，2008、2010、2019年都有取勝，故此有「魔女初代」之稱。

她也曾在台灣綜藝節目《世界一級棒》亮相，在鏡頭前大啖蕎麥麵。她在5分鐘吃193碗，連由主持人白冰冰3人組成的隊伍，都不是菅原的對手。

▼從菅原初代的IG看來，她真是一位美食愛好者，照片大部份都是食物、麵包以及她在不同食店作進食挑戰的照片：

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她以往受訪時曾透露，自己食量之所以會變得這麼大，是因為家庭問題。

她的兒子患有專注力失調及過度活躍症（俗稱過度活躍症，ADHD），記憶力差、不會收拾之餘還會造成破壞。這導致她與丈夫經常吵架，她因壓力太大，以進食來發泄。

她與丈夫離婚後獨自撫養兒子，在老家岩手開了一間麵包店。

菅原2022年6月發現患上大腸癌後開始積極接受治療，可惜最終不敵病魔離世。其理人16日在她的Twitter賬號發文，證實她3月9日逝世。

▼她在Twitter開設的賬號上載了她2023年2月辦畫展的照片：

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