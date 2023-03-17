日韓峰會留下深層次問題未解決　遲早再起爭端

韓國總統尹錫悅的訪日之旅結束，這次韓日的破冰之旅無疑取得了一定成果，為兩國關係解凍，重回正軌。但會面未有解決兩國深層次問題，為未來爭端埋下伏筆。



這次峰會是兩國12年來的首次，雙方關係因領土爭議及二戰遺留的歷史問題惡化，在2019年跌至谷底。

在這次會面中，日本決定取消對首爾實施的貿易限制，兩國亦決定恢復軍事信息一般安全協議（GSOMIA）的情報共享，尹錫悅更如願前往他所懷念的蛋飽飯西餐廳用餐。在表面上看，這次峰會取得了成功。

圖為3月16日，尹錫悅與岸田文雄在東京銀座一間著名西餐廳品嘗晚餐。（Reuters）

然而，就解決韓日兩國的深層次問題而言，這次會議實質並未有解決，甚至是倒退。尹錫悅在訪問日本前，先行宣布不再強制要求日企賠償二戰強徵勞工受害者。韓方一直期待日本會對相關事件作出更積極的回應，但首相岸田文雄只是重覆了日本政府的立場，即「堅持其過去政府所持的歷史立場，包括1998年的聯合聲明」。

前日本首相小淵惠三在1998年的聲明中，對日本過去佔領朝鮮半島期間，為朝鮮人民帶來的傷害和痛苦表示悔意和歉意，但岸田僅把這作為立場重申，並未有直接道歉，也未有談及賠償。有分析指出，日韓在歷史問題方面只見韓國單方面讓步，對韓國而言很難說取得了成功。

韓國首爾的聖公會大學日本研究教授Yang Ki-ho指出，在沒有對歷史事件真誠道歉或積極回應的情況下，兩國將難以討論一些更深入的問題，這包括福島核廢水問題及領土爭議。當這些問題再次浮水水面時，將再次考驗尹錫悅政府的外交能力。

韓國民間團體對尹錫悅主動放棄日本賠償的做法感到不滿，不會接受政府提案，反對派更批評這是政府主動向日本投降。這意味着未來再由左派政府上台時，相同的問題可能會擺上台面，爭端會再次出現。