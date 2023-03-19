塞爾維亞與科索沃領袖會晤　雙方同意關係正常化協議部分內容

塞爾維亞（Serbia）總統武契奇（Aleksandar Vucic）與科索沃（Kosovo）總理庫爾蒂（Albin Kurti）3月18日就雙方關係正常化協議進行長達十二小時會談，歐盟稱雙方同意實施獲布魯塞爾方面的協議，不過武契奇表示，各方仍有分歧尚待解決。



路透社報道，武契奇及庫爾蒂在北馬其頓（North Marcedonia）會面，並分別與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會談。博雷利會後向傳媒表示，塞爾維亞及科索沃同意實施雙方關係正常化協議的附件。

博雷利同時提到，科索沃同意即時與歐盟對話，商討為科索沃塞族人成立適當自治水平的安排及保證。

武契奇則指雙方達成部分協議內容，並認為雖然在一些議題上有分歧，但形容今次會談「得體」。他表示，如何實施協議，將左右塞爾維亞的成為歐盟成員國之路成果。

科索沃和塞爾維亞2月達成關係正常化協議，獲西方國家支持。雙方仍須先就協議的附件達成一致，其後才能實施協議。不過塞爾維亞國內就有反對聲音，批評協議等於承認科索沃獨立。

科索沃在2008年宣布從塞爾維亞獨立，但一直未獲貝爾格萊德方面承認。