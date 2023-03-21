日媒證實：岸田文雄抵達烏克蘭基輔

日本首相岸田文雄3月21日在外訪行程中突然加插烏克蘭這一站。據日本共同社報道，他已抵達烏克蘭首都基輔，晚些時候與該國總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談。



日本首相抵達基輔火車站的消息已得到共同社記者證實。日本放送協會（NHK）同日亦報道岸田抵達基輔的消息。

日本外務省稱，對烏克蘭人民挺身保衛家園的勇氣和毅力，他將表達敬意。

NHK的影片顯示岸田站在火車旁邊與官員交談的鏡頭。他在波蘭邊境城鎮普熱梅希爾（Przemysl）登上火車，其後抵達基輔。

外務省21日較早時發布的新聞稿稱，訪問烏克蘭之後，岸田文雄應該會折返波蘭，22日與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，並於23日早上回國。

共同社報道稱，岸田結束訪問印度的行程後未有如期返國，而是乘專機轉向波蘭，再經陸路前往烏克蘭首都基輔。政府事前未有公布任何消息，日本首相秘密外訪情況十分罕見。

在此次訪問次前，岸田文雄是迄今為止唯一尚未親自會見澤連斯基的七國集團國家首腦。日本也是七大工業國（G7）首腦中，最後一個有領袖訪問烏克蘭的國家。

日本《產經新聞》報道，岸田在俄烏開戰後已一直有意訪問基輔，但礙於安全問題未能成行。如2022年6月前往出席德國G7會議時，曾考慮經波蘭前往烏克蘭，但因外交日程緊迫關係未能成事。

日本首相在戰後未曾前往戰爭中的地區進行訪問，而因安全理由，此行未有事前經國會審議，亦未有對外公開，同類的秘密出訪對日本而言極為罕有。